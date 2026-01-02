viernes, 2 de enero de 2026

Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo del mes de enero de 2026

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 12 de enero

• DNI terminados en 1: 13 de enero

• DNI terminados en 2: 14 de enero

• DNI terminados en 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4: 16 de enero

• DNI terminados en 5: 19 de enero

• DNI terminados en 6: 20 de enero

• DNI terminados en 7: 21 de enero

• DNI terminados en 8: 22 de enero

• DNI terminados en 9: 23 de enero



Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero



Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero



Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero



Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero


 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero



Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero




