Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo del mes de enero de 2026

Agenda.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Volver a Chacabuquero.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 12 de enero
• DNI terminados en 1: 13 de enero
• DNI terminados en 2: 14 de enero
• DNI terminados en 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4: 16 de enero
• DNI terminados en 5: 19 de enero
• DNI terminados en 6: 20 de enero
• DNI terminados en 7: 21 de enero
• DNI terminados en 8: 22 de enero
• DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Arreglen esta pérdida de agua"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco
- "Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco
- Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco
- Otro vertedero de objetos robados en Chacabuco
- Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia
- Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario