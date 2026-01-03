sábado, 3 de enero de 2026

Robo en una vivienda de Chacabuco

 


Esta mañana.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía de Chacabuco que sufrió un robo esta madrugada.



Le sustrajeron una moto y un televisor mientras dormía.

Al parecer, alguien ingresó a la vivienda a través de una ventana.

Ocurrió en Andes entre Mendoza y La Rioja.



