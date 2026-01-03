Detenido tras persecución en Chacabuco

Esta noche.
La Policía detuvo a un sujeto esta noche tras una persecución.
Al parecer, es el acusado de un robo.
Personal de un patrullero aprehendió al sospechoso cuando corría por La Rioja entre Máximo Gil y Andes.
Al parecer, encontraron en poder del demorado herramientas que se presume que serían ajenas.
Hubo un llamado al 911 que alertaba sobre tres personas que estaban tratando de retener a otra en Andes y Juan XXIII
Un patrullero respondió a la emergencia y camino al lugar señalado se cruzó con el sujeto que terminó siendo aprehendido.
