Traslado al hospital ante una emergencia en Chacabuco

Anochecer.
Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital Municipal en el anochecer del sábado.
Volver a Chacabuquero.
Según trascendió estaba tratando de atentar contra su vida en la vía pública y fue detenido por la policía que había sido comisionada al lugar por el 911.
Fue solicitada una ambulancia. El masculino estaba consciente.
Ocurrió en Inmediaciones de 14 de Julio y La Plata.
Redes. Una vecina dio a conocer a través de Instagram que fue victima de un caso de violencia de género. A través de las historias mostró fotos de las lesiones que presentó en distintas partes del cuerpo y del acusado,que sería la ex pareja.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron 1500cc entre moto y cuatriciclo en Chacabuco
- PJ Chacabuco: "la fuerza no es una vía para resolver conflictos de una nación soberana"
- También le robaron en Chacabuco
- PO Chacabuco: "Denunciamos la intervención imperialista en Venezuela"
- Otra situación violenta en un barrio de Chacabuco
- LC Chacabuco: "Repudio a la invasión y bombardeo de Trump a Venezuela"
- LLA Chacabuco: "Un nuevo amanecer para Venezuela y para América Latina"
- "Es inaceptable la acumulación de residuos en esta calle"
- Motos y autos retenidos por cruzar en rojo en Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Video: Ladrón inmortalizado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Licitan una obra para Chacabuco financiada con fondos europeos
- Golía: “Queremos formar un verdadero centro de encuentro para todas las familias
- Los primeros padres del año en Chacabuco
- Amplio despliegue policial en el Hospital de Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo del mes de enero de 2026
- "Arreglen esta pérdida de agua"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco
- "Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario