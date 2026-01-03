sábado, 3 de enero de 2026

Traslado al hospital ante una emergencia en Chacabuco

 

Anochecer.

Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital Municipal en el anochecer del sábado.



Según trascendió estaba tratando de atentar contra su vida en la vía pública y fue detenido por la policía que había sido comisionada al lugar por el 911.

Fue solicitada una ambulancia. El masculino estaba consciente.

Ocurrió en Inmediaciones de 14 de Julio y La Plata.


Redes. Una vecina dio a conocer a través de Instagram que fue victima de un caso de violencia de género. A través de las historias mostró fotos de las lesiones que presentó en distintas partes del cuerpo y del acusado,que sería la ex pareja.


