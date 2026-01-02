Golía: “Queremos formar un verdadero centro de encuentro para todas las familias"

Esta tarde.
El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este lunes el acto de apertura de la Colonia Municipal Arcoíris, destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años, que funciona en las instalaciones del Parque Recreativo Municipal.
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Sebastián Papada, quien saludó a las niñas y niños que, en su primer día, llegaron con entusiasmo y alegría para disfrutar junto a los profesores de actividades acuáticas, juegos recreativos y meriendas.
Por su parte, el Jefe Comunal agradeció a las familias que un año más confían a sus hijos en el equipo de profesores y en la dirección del Parque. Golía destacó el excelente estado de las instalaciones, remarcando que hoy se encuentran en condiciones impecables, sin diferencias con las que puede ofrecer un espacio privado. En ese sentido, subrayó que el Parque Recreativo cuenta con amplios sectores de sombra y piletas en excelente estado.
Asimismo, el Intendente hizo hincapié en que lo más importante de estas jornadas es la convivencia en armonía y en paz, con el acompañamiento permanente de las familias.
En el cierre de su discurso, Golía señaló que, además de los 450 niños y niñas que concurren a la Colonia Municipal Arcoiris, también funcionarán la Colonia Integrarte, la de adultos mayores, diez Escuelas de Verano, la Escuela Paralímpica, la Escuela de Natación y, durante los fines de semana, la pileta libre. “Queremos formar un verdadero centro de encuentro para todas las familias que concurren al Parque Recreativo”, expresó.
Acompañaron el evento el profesor Jorge Antonio Giménez, Director de Deportes; Liliana Andriola, presidenta del Consejo Escolar; Andrea Castronuevo, Jefa Distrital de Chacabuco; Gonzalo Correas, Director de Zona Oeste; el referente juvenil Nicolás Golía y Mauro Comisso, Director de Adultos
