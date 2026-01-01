"Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"

Comunicado.
El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, felicita y destaca el comportamiento de los jóvenes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, donde más de ocho mil jóvenes disfrutaron de la nocturnidad de manera responsable, cuidándose entre ellos y permitiendo que ambas jornadas se desarrollaran sin situaciones de riesgo.
En ese marco, el Jefe Comunal hizo extensivo el reconocimiento a las fuerzas y áreas que trabajaron en las tareas de prevención y control, entre ellas la Subsecretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Tránsito, Policía Comunal, Defensa Civil y GAD quienes junto a sus respectivos equipos estuvieron presentes en la rotonda de acceso a la ciudad, donde se llevaron a cabo los dos grandes eventos bailables al aire libre
.
Comunicado emitido por la Municipalidad de Chacabuco
