Video: Ladrón inmortalizado en Chacabuco

Seguridad.
Una vecina publicó un video que muestra al autor de un robo ocurrido en las últimas horas en Chacabuco.
El material fue captado por una cámara de seguridad. Al parecer el ladrón no sabía que había un equipo registrando su accionar porque se paseó delante del mismo a cara descubierta.
Se llega a ver que tiene barba tipo candado.
Robo una batería de auto en la madrugada de este viernes.
Si a alguien le ofrecen una bateria o tiene alguna pista sobre la identidad del ladrón, llame al 911 o la Fiscalía de Chacabuco.
