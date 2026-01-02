viernes, 2 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

 Que en paz descanse: Blanca. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Ilda Blanca Otegui viuda de Pérez. Falleció a los 96 años. Fue cremada.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Los primeros padres del año en Chacabuco

- Amplio despliegue policial en el Hospital de Chacabuco

- Necrológicas II

- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo del mes de enero de 2026

- Necrológicas I

- "Arreglen esta pérdida de agua"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco

- "Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"

Todavía se habla de esto: 

- Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco 

- Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco

- Otro vertedero de objetos robados en Chacabuco

- Necrológicas I

- Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia

- Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)