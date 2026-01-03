Secuestraron 1500cc entre moto y cuatriciclo en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado del operativo de control de este sábado.
See retuvieron una motocicleta 1000 cc con escape antirreglamentario, una motocicleta sin luces con escape libre y un Cuatriciclo 550cc por circular en zona prohibida.
Por la tarde en la subsecretaría de tránsito se hizo presente un joven que había sufrido un accidente en su motocicleta donde la misma fue retenida por circular con escape antirreglamentario el cinco de octubre del 2024. Días atrás logró recuperar la misma. El joven tenía un escape antirreglamentario en su casa quien tomó la decisión por cuenta propia de entregarlo para no volver a colocarlo. el mismo fue decomisado.
"Les pido a toda la población a todos aquellos que tengan su motocicleta con escape antirreglamentario colaboren y tomen la misma decisión", dijo el subsecretario Gerardo Alejandro.
