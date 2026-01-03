LLA Chacabuco: "Un nuevo amanecer para Venezuela y para América Latina"

Comunicado Oficial
Hoy, el mundo ha sido testigo de un hecho que marcará un antes y un después en la historia de nuestra región: la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Este acto no solo representa el fin de una era de impunidad, sino también el inicio de un camino hacia la justicia, la verdad y la dignidad para millones de venezolanos que durante años resistieron el autoritarismo, la represión y el hambre.
Volver a Chacabuquero.
Durante más de una década, el régimen de Maduro sumió a Venezuela en una profunda crisis humanitaria, económica y social. Millones de hermanos se vieron forzados al exilio, familias fueron separadas, y voces valientes fueron silenciadas. Pero hoy, la historia les da la razón. Hoy, la justicia internacional ha hablado.
Celebramos este momento con esperanza, pero también con respeto por el dolor de quienes ya no están para presenciarlo. Este no es un triunfo de un país sobre otro, sino de la dignidad humana sobre la tiranía. Es una señal clara de que los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes, sin importar cuánto tiempo pase ni cuán poderoso sea el opresor.
Acompañamos al pueblo venezolano en este momento de profunda emoción. Que esta jornada sea el inicio de la reconstrucción, de la reconciliación y de la libertad. Que la memoria de los caídos nos guíe, y que la justicia siga su curso con firmeza y transparencia.
Hoy, la historia se escribe con coraje. Y el futuro, por fin, se abre con esperanza.
¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela libre!
Firma:
La Libertad Avanza Oficial Chacabuco
