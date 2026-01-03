"Es inaceptable la acumulación de residuos en esta calle"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Se observa una acumulación inaceptable de residuos en la vía pública, incluyendo ramas, basura y escombros provenientes de obras en construcción.
Volver a Chacabuquero.
Se aclara que esta situación no es responsabilidad del municipio, sino consecuencia directa de la falta de compromiso y respeto de quienes arrojan residuos donde no corresponde.
Toda obra en ejecución debe contar obligatoriamente con un volquete habilitado.
No está permitido utilizar la calle como depósito de escombros ni residuos de ningún tipo.
La vía pública es un espacio común.
👉 Exigimos responsabilidad, cumplimiento de las normas y respeto por los vecinos.
Ocurre en Doctor Fernández, cerca del paso a nivel del acceso Elguea - Román.
Firma:
Mariela
