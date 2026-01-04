domingo, 4 de enero de 2026

Choque en la madrugada de Chacabuco

Choque Cervantes y Alfonsin Chacabuco


Intersección.

Esta madrugada se registró un accidente de transito en la ciudad de Chacabuco.



Participaron un auto VW Gol y una moto Yamaha XTZ.

No hubo heridos.

Personal de Tránsito secuestró uno de los rodados por falta de documentación.

Ocurrió en Alfonsín y Cervantes.


