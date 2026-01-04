Choque en la madrugada de Chacabuco

Intersección.
Esta madrugada se registró un accidente de transito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto VW Gol y una moto Yamaha XTZ.
No hubo heridos.
Personal de Tránsito secuestró uno de los rodados por falta de documentación.
Ocurrió en Alfonsín y Cervantes.
