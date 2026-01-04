domingo, 4 de enero de 2026

Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco

 

Dos incidentes en la madrugada.

Esta madrugada se registraron dos incidentes en una misma vivienda de un barrio.



Volver a Chacabuquero.

En ambos casos actuó la policía.

Primero, fue demorada una mujer de 29 años por no respetar una medida judicial de no acercamiento a otra vecina de 54 años.

Fue radicada una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Luego, hubo un altercado entre dos hermanos.

En este último caso no hubo lesionados, daños o demorados.

Ocurrió en Inmediaciones del barrio de Los Bomberos de Chacabuco.


Búsqueda. Por otro lado, durante la madrugada la Policía estuvo buscando a un joven de 16 años que no regresaba a la casa desde hacía varias horas.

Finalmente fue ubicado y trasladado al Hospital para una revisión el médica.


