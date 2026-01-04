Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco

Dos incidentes en la madrugada.
Esta madrugada se registraron dos incidentes en una misma vivienda de un barrio.
Chacabuquero.
En ambos casos actuó la policía.
Primero, fue demorada una mujer de 29 años por no respetar una medida judicial de no acercamiento a otra vecina de 54 años.
Fue radicada una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Luego, hubo un altercado entre dos hermanos.
En este último caso no hubo lesionados, daños o demorados.
Ocurrió en Inmediaciones del barrio de Los Bomberos de Chacabuco.
Búsqueda. Por otro lado, durante la madrugada la Policía estuvo buscando a un joven de 16 años que no regresaba a la casa desde hacía varias horas.
Finalmente fue ubicado y trasladado al Hospital para una revisión el médica.
