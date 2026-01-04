Robo y fuga hacia Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un robo y los ladrones escaparon en dirección a Chacabuco.
Ocurrió en Junín, en inmediaciones del denominado Puente de Lincoln.
Fue robada una moto Honda Twister 250cc color azul. Los dueños fueron sorprendidos por unas personas que iban en auto.
Se escaparon todos por la autopista por la mano que va a Chacabuco.
