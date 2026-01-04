Policiales: Incendios - Incidentes - Motos

Breves de Chacabuco.
Incendios. A lo largo del domingo los bomberos voluntarios fueron convocados para apagar incendios de pastos en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
En la madrugada la Policía apagó un principio en un contenedor ubicado en la calle Andes continuación.
Incidentes. En horas de la tarde de este domingo volvieron a registrarse incidentes en el barrio de los Bomberos. Se alertó sobre la presencia de una persona con un arma blanca.
Sin embargo, no hubo denuncias por los hechos violentos.
Motos. Este domingo volvieron las picadas y reuniones de motociclistas en la Variante Chacabuco de la Autopista.
Hubo quejas de vecinos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los clasificados de la Fiesta del Ciclismo
- Siguen reparando caminos rurales de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- "Los atraparon y soltaron en 15 minutos ¿Hasta cuándo va a pasar esto?"
- Tres problemas de ex parejas: uno terminó mal
- Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- Detenido tras persecución en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Secuestraron 1500cc entre moto y cuatriciclo en Chacabuco
- Traslado al hospital ante una emergencia en Chacabuco
- PJ Chacabuco: "la fuerza no es una vía para resolver conflictos de una nación soberana"
- También le robaron en Chacabuco
- PO Chacabuco: "Denunciamos la intervención imperialista en Venezuela"
- Otra situación violenta en un barrio de Chacabuco
- LC Chacabuco: "Repudio a la invasión y bombardeo de Trump a Venezuela"
- LLA Chacabuco: "Un nuevo amanecer para Venezuela y para América Latina"
- "Es inaceptable la acumulación de residuos en esta calle"
- Motos y autos retenidos por cruzar en rojo en Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Video: Ladrón inmortalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario