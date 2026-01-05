lunes, 5 de enero de 2026

Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco



Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del último operativo dinámico en varios puntos de la ciudad.



Detalle:

- 3 motos retenidas; 1 por faltante de seguro, casco luces y faros y chapa patente; 1 por faltante de documentación completa, guiada por un menor de edad, sin chapa patente y escape antirreglamentario; 1 por falta de documentación. 


