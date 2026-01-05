Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del último operativo dinámico en varios puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Detalle:
- 3 motos retenidas; 1 por faltante de seguro, casco luces y faros y chapa patente; 1 por faltante de documentación completa, guiada por un menor de edad, sin chapa patente y escape antirreglamentario; 1 por falta de documentación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se esclareció un caso de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los clasificados de la Fiesta del Ciclismo
- Siguen reparando caminos rurales de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- "Los atraparon y soltaron en 15 minutos ¿Hasta cuándo va a pasar esto?"
- Tres problemas de ex parejas: uno terminó mal
- Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- Detenido tras persecución en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario