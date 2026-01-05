Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Daniel Rubén Jacobs. 30 de diciembre de 2025
.
