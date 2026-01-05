lunes, 5 de enero de 2026

Día de mudanza en el Palacio Municipal de Chacabuco

 

Palacio municipal de Chacabuco

Peligro de derrumbe.

Este lunes se comenzaron a efectuar los cambios en el Palacio Municipal de Chacabuco motivados por las necesidades de mantenimiento del edificio en una gran parte que presenta  peligro de derrumbe. 



Volver a Chacabuquero.

Granja Daña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

El Área de Personal se muda a dos contenedores acondicionados que fueron colocados días atrás en la calle San Juan entre San Martín y Pueyrredón.

Las oficinas que deja Personal en el Palacio Municipal serán ocupadas por el Intendente, su Secretaría Privada y la Secretaría de Gobierno. 

Cómo se anunció días atrás el Patio de los Intendentes fue acondicionado para que allí estén las áreas de Tesorería y Contaduría. 

El objetivo de todo este movimiento es desalojar la parte del palacio municipal queda a la calle Reconquista.

Es por esto que el ingreso del público se hará a través de la playa de estacionamiento a la que se accede por los pasajes Rodríguez y Sangoani.

Cabe recordar que a lo largo de enero el horario de atención al público en el municipio es de 8 a 12 de lunes a viernes.


