Día de mudanza en el Palacio Municipal de Chacabuco

Peligro de derrumbe.
Este lunes se comenzaron a efectuar los cambios en el Palacio Municipal de Chacabuco motivados por las necesidades de mantenimiento del edificio en una gran parte que presenta peligro de derrumbe.
Volver a Chacabuquero.
El Área de Personal se muda a dos contenedores acondicionados que fueron colocados días atrás en la calle San Juan entre San Martín y Pueyrredón.
Las oficinas que deja Personal en el Palacio Municipal serán ocupadas por el Intendente, su Secretaría Privada y la Secretaría de Gobierno.
Cómo se anunció días atrás el Patio de los Intendentes fue acondicionado para que allí estén las áreas de Tesorería y Contaduría.
El objetivo de todo este movimiento es desalojar la parte del palacio municipal queda a la calle Reconquista.
Es por esto que el ingreso del público se hará a través de la playa de estacionamiento a la que se accede por los pasajes Rodríguez y Sangoani.
Cabe recordar que a lo largo de enero el horario de atención al público en el municipio es de 8 a 12 de lunes a viernes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco
- Se esclareció un caso de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los clasificados de la Fiesta del Ciclismo
- Siguen reparando caminos rurales de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- "Los atraparon y soltaron en 15 minutos ¿Hasta cuándo va a pasar esto?"
- Tres problemas de ex parejas: uno terminó mal
- Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- Detenido tras persecución en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario