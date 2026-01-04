Los clasificados de la Fiesta del Ciclismo

Detalles.
La Fiesta del Ciclismo en el Templo de la Velocidad fue un éxito, según la Dirección de Deportes de Chacabuco.
La primera fecha de la temporada de verano nocturna de ciclismo en pista contó con la participación de ciclistas de toda la zona.
Se corrió en la Pista de Ciclismo del Parque Recreativo municipal.
Detalles del evento:
- Fecha: Anoche (primera fecha de 3)
- Próximas fechas: 24 de enero, 19 de febrero
- Organización: Dirección de Deportes Municipal
- Fiscalizó: Subcomisión de Ciclismo de Colón
- Comisario: Ramón Carrizo
- Participantes: Ciclistas de San Pedro, Arrecifes, Colón, Rojas, Chivilcoy, Mercedes, Junín, Luján, Gral. Arenales, Bragado, Chacabuco, entre otras.
Clasificaciones:
- *Peña Tiziamo*:
- Escobar: Benjamin Piñeiro, Agustín Bruno, Santiago Serrano
- Leones: Santillán
- *Mayores*:
- Franco Chulibert (Chacabuco), Jesús Leguizamon, Leandro Lippi, Orlando Galban, Pablo Vilche
- *Menores*:
- Adrian Mendoza, Rodrigo Gilotti, Fede Giloti, Agustín Sansone, Camilo Acastello
- *Master D*:
- Javier Cieli (Chacabuco), Marcelo Marculi, Eliana Villalba, Mailin Lopez, Antonio Godoy
- *Damas*:
- Eliana Villalba, Mailin Lopez
- *Master C*:
- Marcos Perez, Javier Lesculie, Pablo Drascovich, Piñeiro Dario, Dario Pagliarici
- *Master A y B*:
- Matias Lara (Chacabuco), Carlos Britos, Lazaro Villarruel
- *Élite*:
- Matias Ansaloni, Dario Ayala, Matias Lara, Matias Nuñez, Juan Cintora
