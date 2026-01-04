domingo, 4 de enero de 2026

Se esclareció un caso de Chacabuco

 


Situación.

Esta noche se esclareció uno de los casos publicados por Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de la desaparición de una bicicleta de un kiosco ubicado en Garay y Frondizi ocurrida anoche.

Este domingo un vecino fue al negocio con la bicicleta y dijo que se la había llevado equivocada. 

En el lugar estaba su bicicleta desde anoche.

La dueña le contó la situación a Chacabuquero. Así que ahora deberá ir a la Comisaría a levantar la denuncia.

