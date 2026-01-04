Se esclareció un caso de Chacabuco

Situación.
Esta noche se esclareció uno de los casos publicados por Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la desaparición de una bicicleta de un kiosco ubicado en Garay y Frondizi ocurrida anoche.
Este domingo un vecino fue al negocio con la bicicleta y dijo que se la había llevado equivocada.
En el lugar estaba su bicicleta desde anoche.
La dueña le contó la situación a Chacabuquero. Así que ahora deberá ir a la Comisaría a levantar la denuncia.
