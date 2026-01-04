domingo, 4 de enero de 2026

Siguen reparando caminos rurales de Chacabuco

 


Oficial.

En el día de la fecha, Vialidad Provincial (Zona V-Chivilcoy) a cargo de Daniel Tarantino, en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Públicos de Chacabuco, a cargo de Raúl Sosa, realizaron en conjunto trabajos de reparación del Camino “Los Ángeles”.



Además, los trabajos se extienden hasta la Ruta Provincial Nº 32 y en la Delegación O’Higgins hasta Membrillar.

