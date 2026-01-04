Tres problemas de ex parejas: uno terminó mal

En la mañana de Chacabuco.
En la mañana de este domingo se registraron tres conflictos entre ex parejas.
Volver a Chacabuquero.
Son casos de violencia de genero que requirieron de la intervención de la Policía aunque no siempre terminaron en denuncia.
El más grave fue el que ocurrió en inmediaciones de la estación de colectivos.
Allí una vecina acusó a su ex pareja de causar daños en su departamento. Al parecer hay una medida judicial de no acercamiento entre ambas partes, aunque el masculino no estaba en el lugar cuando arribó el patrullero.
Otros dos casos se dieron entre el barrio de los Bomberos y del Agua Corriente.
Una vecina se quejó de que su ex pareja duerme en un auto afuera de su casa.
Y otra vecina alertó a la fuerza de seguridad de la presencia de su ex fuera de su domicilio.
