domingo, 4 de enero de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Trabajando.

Una vecina le contó a Chacabuquero que sufrió un robo.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en la noche del sábado.

Le sustrajeron una bicicleta que estaba afuera del kiosco ubicado en Garay y Frondizi.

"Mi hermano corrió al ladrón pero no lo pudo alcanzar", comentó la dueña de la bicicleta, que se llama Morena.

Esta es la bicicleta:

Bicicleta robada en Chacabuco Garay y Frondizi
La bicicleta 

Ofrece recompensa. Si alguien tiene datos, que se dirija al kiosco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Los atraparon y soltaron en 15 minutos ¿Hasta cuándo va a pasar esto?"

- Tres problemas de ex parejas: uno terminó mal

- Una demorada y un conflicto en un barrio de Chacabuco

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- Detenido tras persecución en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Secuestraron 1500cc entre moto y cuatriciclo en Chacabuco

- Traslado al hospital ante una emergencia en Chacabuco

- PJ Chacabuco: "la fuerza no es una vía para resolver conflictos de una nación soberana"

- También le robaron en Chacabuco 

- PO Chacabuco: "Denunciamos la intervención imperialista en Venezuela"

- Otra situación violenta en un barrio de Chacabuco 

- LC Chacabuco: "Repudio a la invasión y bombardeo de Trump a Venezuela"

- LLA Chacabuco: "Un nuevo amanecer para Venezuela y para América Latina"

- Necrológicas I

- "Es inaceptable la acumulación de residuos en esta calle"

- Motos y autos retenidos por cruzar en rojo en Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Video: Ladrón inmortalizado en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)