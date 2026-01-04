Le robaron a una vecina de Chacabuco

Trabajando.
Una vecina le contó a Chacabuquero que sufrió un robo.
Ocurrió en la noche del sábado.
Le sustrajeron una bicicleta que estaba afuera del kiosco ubicado en Garay y Frondizi.
"Mi hermano corrió al ladrón pero no lo pudo alcanzar", comentó la dueña de la bicicleta, que se llama Morena.
Esta es la bicicleta:
Ofrece recompensa. Si alguien tiene datos, que se dirija al kiosco.
