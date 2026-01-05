Altercado entre menores y un adulto en el centro de Chacabuco

Piedras y golpes.
Esta tarde se registró un altercado en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La situación requirió la intervención de la totalidad de los móviles de la Policía.
Al parecer todo comenzó con un problema de tránsito.
El adulto iba con su familia en un auto. Tuvo un intercambio de palabras con un grupo de menores que iba en bicicletas porque cruzaron un semáforo en rojo.
La discusión fue subiendo de tono y las partes detuvieron la marcha de sus vehículos y se bajaron a la calle.
En ese momento los menores arrojaron piedras al mayor y también lo golpearon, según la familia del adulto.
Al arribar al lugar la Policía pudo contener la situación.
Ocurrió en Entre Ríos y Alberdi
Susto. En Brandsen entre Rivadavia y Cervantes una quema de ramas se salió de control y el fuego alcanzó al pasto del patio trasero de una vivienda, esta tarde.
Los vecinos del barrio pudieron contener las llanas y los bomberos terminaron con el siniestro.
1 comentario:
Estos hechos ocurren continuamente a mí me sucedio que en la esquina de gesabot en los semáforos también cruzó una una moto en rojo y casi me lleva por delante llevo cruzando con la nena en la senda peatonal y una moto cruzó en rojo todavía se hacía el ofendido que le digo tenga cuidado chico con dos chicas no sé y todavía se hace el ofendido le dije que te haya cuidado nada más todo el tiempo ocurre estas cosas y nada son impunes hagan prevención de la policía y la defensa civil tienen que hacer más prevención junten a los chicos y haganle charlas hagan un poco de trabajo comunitario
