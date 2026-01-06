martes, 6 de enero de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas fuertes para la zona de Chacabuco. 



Es de nivel amarillo para la tarde y noche de este martes. 

Hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se extiende hasta la madrugada y la mañana del miércoles. 

Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto


