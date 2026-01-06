martes, 6 de enero de 2026

Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración

 


Nota pedida.

Ya operaron a Brian. Salió todo bien.



Volver a Chacabuquero.

Quiero agradecer al doctor Botarelli, el cirujano especialista en pelvis, a todos los médicos de traumatología y en las enfermeras, en especial a la enfermera Carolina, y a todos, mi familia y a la familia del papá, amigos, amigas. 

Gracias a todos porque no me quiero olvidar de nadie gracias a todos 🙏🫂❤️


Firma:

Karina Arce, madre de Brian Ferraro 

