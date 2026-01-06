martes, 6 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descansen: Pedro y Abel . 

 

  - Daniel Pedro Jordán. Falleció a los 63 años. Casa de duelo: Corrientes 188. Sepelio mañana a las 11.00.

  - Aldo Abel Levato. Falleció a los 65 años. Casa de duelo: Chacabuco.

.


Necrológicas recientes: QEPD


