martes, 6 de enero de 2026

Problemas con un acosador en Chacabuco

 

Esta tarde. Además, una situación violenta en un barrio.

Esta tarde un vecino de Chacabuco llamó a la Policía dado que su hija estaba siendo acosada en las calles de la ciudad.

Al parecer, iba circulando y un sujeto en un auto la estaba siguiendo.



Volver a Chacabuquero.

La femenina llegó a su casa y allí se refugió.

La Policía estuvo buscando al automovilista en la zona, dado que la femenina lo habría identificado.

Sucedió en inmediaciones de Azcuénaga y Pringles.

Conflicto. Esta tarde se dio un conflicto entre una mujer y un hombre unidos por un hijo pero que están separados en la actualidad.

El varón acusó a la mujer de dañar su auto con un objeto metálico.

La femenina alegó retrasos en la cuota alimentaria.

El masculino fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia.

La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital dado que sufrió una crisis nerviosa.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecina de Chacabuco ganó un salto en paracaídas

- Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco

- Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración

 Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle

- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos 

- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco 

- Cadena de oración por un joven de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes

Todavía se habla de esto:

- Mix de Chacabuco:

- Llega un resonador magnético

- Reunión por el Río

- Luminarias en una calle

- Altercado entre menores y un adulto en el centro de Chacabuco 

- Llama la atención la cantidad de motos retenidas en diciembre del 2025

- Queja de vecina por la iluminación de una calle de Chacabuco

- Día de mudanza en el Palacio Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco

- Se esclareció un caso de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)