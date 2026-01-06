Inauguraron una plazoleta y una cuadra de pavimento en Chacabuco

Antes de la tormenta. Homenaje.
El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, dejó inaugurada la plazoleta que lleva el nombre del recordado locutor Juan Pedro Martini (H) y, además, habilitó una nueva cuadra de pavimento sobre calle Dr. Fernández, junto con una cuadra de cordón cuneta y mejorado en el pasaje que lleva el nombre de Juan Pedro Martini (Padre), pionero de la radiodifusión local.
Volver a Chacabuquero.
Ambos homenajes constituyen un merecido reconocimiento por los importantes aportes realizados a la comunidad.
El Jefe Comunal destacó especialmente el acompañamiento de la Fundación del Banco Provincia, que aportó los juegos infantiles, cartelería, forestación y la instalación de un dispenser gigante de agua fría y caliente, pensado para los vecinos y visitantes que concurren a la plazoleta.
Asimismo, Golía subrayó el avance del aliviador vehicular, donde en esta oportunidad se inauguró una nueva cuadra de esta traza. También informó que otra cuadra se encuentra recientemente finalizada, a la espera del fraguado del cemento, para continuar luego con las obras hasta el acceso Elguea-Román.
Los niños fueron los grandes protagonistas de la jornada, no solo participando del tradicional corte de cintas, sino también con la llegada de los Reyes Magos, quienes repartieron juguetes a los presentes.
Cabe destacar que del acto participaron la familia Martini, acompañada por dos generaciones más, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, Hugo Moro, Hernán Ibáñez, presidente de la Cooperativa Eléctrica, Juan Manuel Golía, Secretario de la misma, funcionarios municipales y vecinos del barrio, quienes agradecieron al Intendente por las mejoras realizadas, el crecimiento del sector y la incorporación de luminarias LED.
