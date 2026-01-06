Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos

Impacto.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió prorrogar la declaración de emergencia o desastre agropecuaria para Chacabuco y otros dos distritos.
Es por el impacto en los lotes cultivables de las inundaciones del año pasado.
Es del 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.
Es para las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI y VII del partido de General Alvear; las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del partido de Las Flores; y las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del partido de Chacabuco.
Gracias a esta declaración los productores agropecuarios podrán acceder a beneficios impositivos y bancarios.
