martes, 6 de enero de 2026

Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos

 


Impacto.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió prorrogar la declaración de emergencia o desastre agropecuaria para Chacabuco y otros dos distritos.



Es por el impacto en los lotes cultivables de las inundaciones del año pasado.

Es del 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Es para las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI y VII del partido de General Alvear; las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del partido de Las Flores; y las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del partido de Chacabuco.

Gracias a esta declaración los productores agropecuarios podrán acceder a beneficios impositivos y bancarios.


Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

