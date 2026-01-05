Mix de Chacabuco: Llega un resonador magnético - Reunión por el Río - Luminarias en una calle

Breves.
Resonador. El nuevo resonador magnético que reemplazará al equipo anterior ya salió de la Aduana y se encuentra en camino hacia la ciudad de Chacabuco. El transporte que lo traslada arribará esta noche al Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, y durante la mañana de este martes, entre las 7 y las 8 horas, se llevará a cabo la descarga del equipo.
Tal como lo había anunciado el Intendente Municipal, Darío Golía, el resonador llega en tiempo y forma para su posterior instalación. Una vez finalizado ese proceso, comenzará a funcionar un equipo de última generación de 1.5 Tesla, que permitirá mejorar significativamente la capacidad de diagnóstico del sistema de salud local.
Río. El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, participó de una reunión de trabajo en la ciudad de La Plata junto a los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y el director de Hidráulica de la Provincia, Flavio Seiano, entre otras autoridades.
Del encuentro también formaron parte intendentes, legisladores y representantes de entidades agropecuarias de los distritos involucrados, donde se informó sobre el avance de la licitación del Plan Maestro del Río Salado, correspondiente al Tramo V. En ese marco, se detalló que las etapas 1 y 2 de dicha obra ya se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, con fecha de apertura de licitación prevista para el próximo 26 de febrero.
Luces. Continúa durante este 2026 el plan de iluminación LED, en el marco del Presupuesto Participativo, el cual contempla la colocación de luminarias en 30 cuadras de la ciudad.
En ese sentido, actualmente se está trabajando en dos cuadras de la calle Almafuerte, las cuales habían sido solicitadas por los vecinos a través de dicho programa.
Hacia fines del año 2025, y como parte del mismo plan, se completó la colocación de luminarias LED en una cuadra de la calle Alvear y en otra de la calle San Juan.
