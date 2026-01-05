lunes, 5 de enero de 2026

Queja de vecina por la iluminación de una calle de Chacabuco

 


Pedido.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para pedir que se repare la iluminación pública de su cuadra. 



Según dijo, por la noche hay mucha oscuridad lo que genera temor entre los habitantes del lugar. Esto está aparejado con la circulación a alta velocidad de los vehículos y posibles hechos de inseguridad cuando baja el sol.

La vecina llamada Romina comentó que reciben espora entre Villegas y La Plata. 

