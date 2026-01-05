Queja de vecina por la iluminación de una calle de Chacabuco

Pedido.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para pedir que se repare la iluminación pública de su cuadra.
Volver a Chacabuquero.
Según dijo, por la noche hay mucha oscuridad lo que genera temor entre los habitantes del lugar. Esto está aparejado con la circulación a alta velocidad de los vehículos y posibles hechos de inseguridad cuando baja el sol.
La vecina llamada Romina comentó que reciben espora entre Villegas y La Plata.
