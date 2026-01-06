Que en paz descanse: Francisco.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Edgardo Francisco Cirulli. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Saavedra 132 . Sepelio mañana a las 10.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
