martes, 6 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Francisco. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Edgardo Francisco Cirulli. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Saavedra 132 . Sepelio mañana a las 10.00

.


Necrológicas recientes: QEPD


