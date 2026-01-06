Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle

Ella es de otra ciudad.
Una vecina de Junín se comunicó con Chacabuquero para contar que una persona de sexo masculino de Chacabuco viajó a su ciudad, la golpeó y le sustrajo un teléfono celular.
"No sabía la clase de persona que es hasta que me mostraron un video que muestra cómo entro a robar en una casa en Chacabuco", comentó la joven.
"Después de robar en Chacabuco se fue a Buenos Aires y vino a Junín y acá me Robo mí celular y está usando mí WhatsApp", agregó.
La juninense contó cómo conoció al chacabuquense y terminó siendo agredida.
"Veníamos hablando por Facebook -comentó-. Hace unos días él se apareció de sorpresa en mí domicilio. Parecía muy amable por su forma de hablar".
"Sinceramente, ese día yo llegué agotada de trabajar y él quiso tener relaciones sexuales -continuó-. Le dije que no quería tener nada, Entonces él me empezó a pegar. Tengo un huevo en la cabeza".
Según la mujer, el sujeto tomó su celular Moto E6 y se marchó.
Agregó que radicó una denuncia en una comisaría de su ciudad.
