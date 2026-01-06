martes, 6 de enero de 2026

Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle

 

Ella es de otra ciudad.

Una vecina de Junín se comunicó con Chacabuquero para contar que una persona de sexo masculino de Chacabuco viajó a su ciudad, la golpeó y le sustrajo un teléfono celular.



Volver a Chacabuquero.

Granja Daña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

"No sabía la clase de persona que es hasta que me mostraron un video que muestra cómo entro a robar en una casa en Chacabuco", comentó la joven.

"Después de robar en Chacabuco se fue a Buenos Aires y vino a Junín y acá me Robo mí celular y está usando mí WhatsApp", agregó. 

La juninense contó cómo conoció al chacabuquense y terminó siendo agredida.

"Veníamos hablando por Facebook -comentó-. Hace unos días él se apareció de sorpresa en mí domicilio. Parecía muy amable por su forma de hablar".

"Sinceramente, ese día yo llegué agotada de trabajar y él quiso tener relaciones sexuales -continuó-. Le dije que no quería tener nada,  Entonces él me empezó a pegar. Tengo un huevo en la cabeza".

Según la mujer, el sujeto tomó su celular Moto E6 y se marchó. 

Agregó que radicó una denuncia en una comisaría de su ciudad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos 

- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco 

- Cadena de oración por un joven de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes

Todavía se habla de esto:

- Mix de Chacabuco:

- Llega un resonador magnético

- Reunión por el Río

- Luminarias en una calle

- Altercado entre menores y un adulto en el centro de Chacabuco 

- Llama la atención la cantidad de motos retenidas en diciembre del 2025

- Queja de vecina por la iluminación de una calle de Chacabuco

- Día de mudanza en el Palacio Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco

- Se esclareció un caso de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)