Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco

Ya está a la venta la nueva rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Se trata del único ingreso genuino que tiene la entidad. Gracias a esto puede mantener el cuartel, el equipamiento del cuerpo activo, los. Móviles e incorporar tecnología para atender las distintas emergencias que pudieran surgir en Chacabuco.
El primer premio es una camioneta VW Amarok, el segundo premio es un auto VW Polo; el tercero y el cuarto son terrenos en loteos.
También habrá sorteos mensuales en los que se pondrán en juego 75.000.000 de pesos.
Para adquirirla, llamar al 2352529330.
