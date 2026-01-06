martes, 6 de enero de 2026

Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco

 


Premios mensuales 

Ya está a la venta la nueva rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.



Se trata del único ingreso genuino que tiene la entidad. Gracias a esto puede mantener el cuartel, el equipamiento del cuerpo activo, los. Móviles e incorporar tecnología para atender las distintas emergencias que pudieran surgir en Chacabuco.

El primer premio es una camioneta VW Amarok, el segundo premio es un auto VW Polo; el tercero y el cuarto son terrenos en loteos.

También habrá sorteos mensuales en los que se pondrán en juego 75.000.000 de pesos.

Para adquirirla, llamar al 2352529330.


