Presentaron el plan para que no se derrumbe la Municipalidad de Chacabuco

Presupuesto y duración de la obra
Hasta mañana el Gobierno comunal de Chacabuco presentó el proyecto para evitar que se derrumbe el palacio municipal.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una obra que implica trabajo en el techo de la centenaria estructura.
'Si no tomamos cartas en el asunto esto se derrumba", expresó el intendente Rubén Darío Golía.
La secretaría de Obras Públicas, Patricia Sorrichillo, comentó que en la actualidad el techo presenta problemas graves de los apoyos y hay una inclinación del pináculo por donde ingresa agua de lluvia y palomas.
Hay dos informes que dicen que hay serios posibilidades de derrumbe sobre personas que están trabajando.
Hay que reforzar la estructura y asegurarse que no ingrese más agua.
Se usará una estructura de hierro con refuerzos y hormigón para los apoyos de los muros. Actualmente los tirantes están en el aire, se informó.
El presupuesto de la primera etapa es de 250 millones de pesos y el plazo de obra es de 4 meses.
"Esto es más que deterioro -consideró Golía-. No sabemos cuando se puede desprender parte del cielorraso".
Por esta obra se han mudado todas las oficinas municipales que estaban en el sector que da a calle Reconquista..
Cabe recordar que los problemas en la estructura del Palacio municipal llevaron a que en el 2017 el Concejo Deliberante se mudara de la planta alta a una casa de la calle Cervantes.
Según se dijo esta mañana, aún cuando se repare el techo, el salón de la planta alta ya no se podrá usar para realizar sesiones del deliberativo. Se podría montar un museo en el lugar con baja circulación de personas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Agradecimiento de la madre del joven de Chacabuco que fue operado
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Inauguraron una plazoleta y una cuadra de pavimento en Chacabuco
- "En la foto se ve cómo sale el agua en mí barrio de Chacabuco"
- Accidente y queja de vecinos en Chacabuco
- Problemas con un acosador en Chacabuco
- Vecina de Chacabuco ganó un salto en paracaídas
- Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco
- Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración
- Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle
- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires
- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos
- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco
- Cadena de oración por un joven de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes
No hay comentarios:
Publicar un comentario