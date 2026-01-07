miércoles, 7 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Oscar. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Darío Oscar Maldonado. Falleció a los 58 años. Casa de suelo: Laprida 495. Sepelio: Mañana a las 9.00.


.


Necrológicas recientes: QEPD


