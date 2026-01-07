En llamas.
A raíz de los incendios que afectan a la provincia de Chubut se postergó el festival en el que iba a participar Marcelo Ferrer.
Volver a Chacabuquero.
El cantante de Chacabuco debía viajar el viernes a la Patagonia para actuar el sábado en el Festival de la Fruta Fina.
El evento se iba a realizar en El Hoyo, una localidad afectada por los incendios.
Ahora el festival se desarrollará el 29 y 30 de enero para recaudar fondos que permitan ayudar a los afectados por este siniestro.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Piden cadena de oración por una vecina de Chacabuco
- Existe un proyecto para mudar a la Fiscalía de Chacabuco a un lugar más céntrico de Chacabuco
- Presentaron el plan para que no se derrumbe la Municipalidad de Chacabuco
- Agradecimiento de la madre del joven de Chacabuco que fue operado
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Inauguraron una plazoleta y una cuadra de pavimento en Chacabuco
- "En la foto se ve cómo sale el agua en mí barrio de Chacabuco"
- Accidente y queja de vecinos en Chacabuco
- Problemas con un acosador en Chacabuco
- Vecina de Chacabuco ganó un salto en paracaídas
- Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco
- Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración
- Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle
- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires
- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos
- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco
- Cadena de oración por un joven de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario