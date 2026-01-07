miércoles, 7 de enero de 2026

Existe un proyecto para mudar a la Fiscalía de Chacabuco a un lugar más céntrico de Chacabuco

 


Enroque.

La Municipalidad de Chacabuco tiene en carpeta un plan para seguir utilizando los distintos inmuebles que alquila desde hace años sin distinción de banderias políticas.



Volver a Chacabuquero.

Por ejemplo, el Concejo Deliberante se tiene que afincar en el salón de fiestas adaptado de la calle San Juan entre Remedios Escalada de San Martín y Maipú.

En ese momento, la casa de dos pisos que quedará vacante en Cervantes entre Alsina y Sarmiento será el destino elegido para que allí funcione la Fiscalía de Chacabuco. 

Y la vivienda de avenida Saavedra 170, actualmente de la Fiscalía, puede que quede para la delegación del Ministerio de Trabajo y los Juzgados de Faltas.

Como es de público conocimiento, tanto Trabajo como los Juzgados hoy están en el Centro Cívico de San Martín entre Reconquista y San Juan. Es un lugar muy deteriorado que una vez que sea desalojado puede que sea reparado.


