Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada

Ciudad de Chacabuco. Además, informe de Tránsito.
Durante la madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al menos una persona de sexo femenino fue trasladada en ambulancia al hospital municipal.
Según trascendió se trató de un choque en el que participaron dos motocicletas. Ambos rodados ya no estaban en el lugar cuando concurrió la policía.
Sucedió en inmediaciones de Belgrano y Gutiérrez.
Por otro lado también se registraron incidentes en Italia entre Garay y Pringles.
Varios móviles policiales concurrieron al lugar por un reporte de una persona arrojando piedras contra un domicilio.
Al parecer un sujeto de sexo masculino fue reducido por la policía.
Tránsito. En un Operativo de prevención en conjunto con policía comunal en distintos puntos de la ciudad con personal de Tránsito se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Una de las mismas por circular con escape antirreglamentario.
Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación
- "No habrá tolerancia en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Demorados en la noche de Chacabuco
- Se postergó el festival en el que iba a participar Marcelo Ferrer
- Piden cadena de oración por una vecina de Chacabuco
- Existe un proyecto para mudar a la Fiscalía de Chacabuco a un lugar más céntrico de Chacabuco
- Presentaron el plan para que no se derrumbe la Municipalidad de Chacabuco
- Agradecimiento de la madre del joven de Chacabuco que fue operado
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario