jueves, 8 de enero de 2026

Conflicto en un barrio de Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer de este jueves se registró un conflicto entre vecinos que comenzó con una pelea entre perros.



Volver a Chacabuquero.

Tuvo que intervenir la Policía.

Una menor sufrió lesiones cuando quiso separar a los animales.

Luego los dueños de los perros tuvieron un altercado.

Todo terminó con denuncias en la Comisaría.


Ocurrió en inmediaciones de Correa y Almafuerte.


