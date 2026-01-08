Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Eva.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Josefa Eva Pérez. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Soler 191. Sepelio mañana a las 11.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
