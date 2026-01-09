viernes, 9 de enero de 2026

Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registró la búsqueda de un vecino mayor de edad a raíz de la inquietud que generó en su hija la ausencia del mismo. 



La mujer llamó a la Policía porque el hombre de alrededor de 85 años se había retirado de la casa en un auto alrededor de las 17.00 y había dejado el teléfono celular en el lugar.

Fue así como se inició un operativo de búsqueda. 

Finalmente se estableció que el hombre estaba a unas pocas cuadras de su hogar. Había llegado hasta la cancha del club San Martín dónde estaba disputando un partido de fútbol. No quedó en claro si estaba o no desorientado lo cierto es que el nieto lo llevó hasta la casa.


