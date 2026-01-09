Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró la búsqueda de un vecino mayor de edad a raíz de la inquietud que generó en su hija la ausencia del mismo.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
La mujer llamó a la Policía porque el hombre de alrededor de 85 años se había retirado de la casa en un auto alrededor de las 17.00 y había dejado el teléfono celular en el lugar.
Fue así como se inició un operativo de búsqueda.
Finalmente se estableció que el hombre estaba a unas pocas cuadras de su hogar. Había llegado hasta la cancha del club San Martín dónde estaba disputando un partido de fútbol. No quedó en claro si estaba o no desorientado lo cierto es que el nieto lo llevó hasta la casa.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco
- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados
- Inseguridad en el centro de Chacabuco
- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación
- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada
- "No habrá tolerancia en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario