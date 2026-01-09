Mix de Chacabuco: Muestra un pastizal - Sorteo - Inauguración

Breves.
Pastizal. Un vecino compartió con Chacabuquero imágenes de un predio en el que ha proliferado la vegetación en los últimos tiempos.
Obviamente, el objetivo es que alguien limpie el lugar.
Ocurre en Delaudo y Almafuerte.
Sorteo. El Intendente Municipal, Darío Golía, presidió el acto de sorteo de parcelas correspondientes a los terrenos adjudicados en las quintas del programa Chacabuco Para Todos II, donde se definieron las ubicaciones de los lotes destinados a afiliados de distintos gremios.
En esta oportunidad, el sorteo incluyó a los gremios Municipales (STMCH), correspondientes a la Quinta 324, Manzana D; Molineros (UOMA), Quinta 305, Manzana G; y SUTERH Oeste, Quinta 305, Manzana C.
Durante su mensaje, el Jefe Comunal felicitó a cada uno de los participantes y destacó que, a pesar de haber atravesado un año económicamente difícil, desde el Municipio se logró acceder a créditos para la adquisición de quintas. Señaló además que los adjudicatarios podrán abonar cuotas mensuales muy accesibles, permitiendo que cada familia pueda contar con “un pedacito de tierra, base fundamental para la construcción de su vivienda”.
Golía agregó que el sorteo de parcelas permite completar la documentación necesaria para avanzar con las escrituras, y anunció que en la zona ya se encuentra en proceso de presupuestación la construcción de un nuevo pozo de agua, además del tendido de la red eléctrica.
Inauguración. El intendente Rubén Darío Golía participó esta noche en la inauguración de una pinturería ubicada en la zona céntrica de Chacabuco.
