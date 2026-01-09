Camionero hospitalizado en Chacabuco

Esta tarde.
Un camionero fue trasladado al Hospital en ambulancia desde la ruta 7 esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Fue porque lo picó un insecto y sería alérgico.
Se trata de un chofer de una empresa de transporte de Córdoba.
Fue asistido por personal del SAME en el kilómetro 212 de la ruta 7, cerca del paso a nivel.
