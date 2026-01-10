Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco

Noche.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control.
Se retuvieron diez motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco..Dos de las mismas contaban con escapes antirreglamentarios.
Se retuvieron nueve licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
