Incidentes en el centro de Chacabuco

Esta noche.
Se registraron incidentes en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
A raíz de un llamado telefónico la Policía estuvo buscando un sujeto señalado por otras personas por su comportamiento violento.
. Un tema de interés era saber si contaba con un arma blanca en su poder.
Ocurrió en la plaza San Martín.
Al momento de publicar esta noche, continuaba la búsqueda.
