Se restableció el servicio de un pozo de agua en Chacabuco

Reparación.
Desde la Dirección de Obras Sanitarias se comunica que en el día de hoy quedó restablecido el servicio del Pozo Nº 25, el cual había sufrido un desperfecto técnico de origen eléctrico el día viernes. Durante la jornada se realizó la correspondiente reparación en el tablero de comando, logrando su puesta en marcha.
Volver a Chacabuquero.
Asimismo, desde la misma área informaron que en el día de hoy, sábado, personal de Obras Sanitarias estuvo trabajando en la localidad de O’Higgins, donde se llevaron adelante importantes tareas de destape de cloacas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas
- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Robaron en la madrugada y algo más
- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco
- Inseguridad en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Camionero hospitalizado en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- "Quiero que la dueña del perro pague los antibióticos"
- Una alerta que no es meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en el centro de Chacabuco
- El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco
- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario