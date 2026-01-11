domingo, 11 de enero de 2026

Madrugada accidentada en Chacabuco

 


De todo un poco.

A lo largo de la madrugada hubo accidentes en distintos puntos de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Por ejemplo, un vehículo cayó a una zanja.

Se requirió de ayuda de la Policía y Defensa Civil para poder retirar el rodado.

Ocurrió en San Martín y Carlos Gardel, frente a la cancha del Club San Martín.

Por otro lado, en Inmediaciones de Juan XXIII y ruta 7 un auto despisto y sufrió daños. No hubo heridos.

A lo largo de la noche hubo muchas quejas por el ruido producido por motos.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Madrugada accidentada en Chacabuco

- Incidentes en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se restableció el servicio de un pozo de agua en Chacabuco

- Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas

- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Necrológicas I

- Robaron en la madrugada y algo más

- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco

- Inseguridad en la noche de Chacabuco

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)