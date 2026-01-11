De todo un poco.
A lo largo de la madrugada hubo accidentes en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, un vehículo cayó a una zanja.
Se requirió de ayuda de la Policía y Defensa Civil para poder retirar el rodado.
Ocurrió en San Martín y Carlos Gardel, frente a la cancha del Club San Martín.
Por otro lado, en Inmediaciones de Juan XXIII y ruta 7 un auto despisto y sufrió daños. No hubo heridos.
A lo largo de la noche hubo muchas quejas por el ruido producido por motos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Incidentes en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se restableció el servicio de un pozo de agua en Chacabuco
- Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas
- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Robaron en la madrugada y algo más
- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario