Vecinos traslados al Hospital de Chacabuco

Anochecer
Este domingo.
El servicio de emergencias médicas del Hospital de Chacabuco ha tenido un día intenso.
Volver a Chacabuquero.
Esta tarde fueron trasladados en ambulancia un joven de 19 años que sufrió un problema respiratorio en la vía pública y una joven embarazada que tuvo una crisis nerviosa en una vivienda.
La primera situación se registró en inmediaciones de Domínguez y Carlos Gardel, y la segunda, en el barrio Ubaldo Martínez.
Cabe recordar que también trasladaron al Hospital a dos personas afectadas por el huno del incendio de Almafuerte y Miguel Rizzi.
